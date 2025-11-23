Audiences 22 novembre 2025 : le rugby leader devant « Le Voyageur »

Par

Audiences 22 novembre 2025 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences samedi soir avec le match de rugby France / Australie, qui a réuni 5,33 millions de téléspectateurs pour 30,7%.


C’est devant France 3 avec la rediffusion de la série « Le Voyageur », qui a rassemblé 2,87 millions de téléspectateurs pour 16,4% de pda.

Audiences 22 novembre 2025 : le rugby leader loin devant « Le Voyageur »
Capture TF1


Audiences 22 novembre 2025 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec la finale des masters de « N’oubliez pas les paroles », qui a réuni 1,97 million de téléspectateurs pour 12,2% de pda.

M6 suit avec une rediffusion du magazine « Arnaques », qui n’a été suivie que par 898.000 téléspectateurs pour 5% de pda.


France 5 suit avec une rediffusion du magazine « Echappées belles », qui a rassemblé 617.000 téléspectateurs pour 3,5% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie

Sept à huit du 23 novembre 2025 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1
« Choeur de rockers » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (23 novembre 2025)
Les Enquêtes de Vera du 23 novembre : votre épisode ce soir sur France 3
« Death Wish » : histoire et interprètes du film ce soir sur TF1 (23 novembre)
