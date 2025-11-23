Sept à huit du 23 novembre 2025 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1

Par /

Sept à huit du 23 novembre 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h05 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».


On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.

Capture TF1


Sept à huit du 23 novembre 2025 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Magnétiseurs, naturopathes, hypnotiseurs : les guérisseurs gagnent du terrain. Entre succès et dérives.


Dans « 7 à 8 »

🔵 Les championnats du monde de fondue, plat star de l’hiver.

🔵 Plongée dans les entrailles de Paris. SDF et toxicomanes ont trouvé refuge dans les tunnels de la capitale.

🔵 Et Delphine Daviet, la mère de Lola, se confie dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara. Une vie à reconstruire un mois après le procès de la meurtrière de sa fille, Lola.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 23 novembre 2025.

Pour les découvrir rendez-vous ce soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.

