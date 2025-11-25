Audiences 24 novembre 2025 : « L’amour est dans le pré » en tête devant « Menace imminente »

Audiences 24 novembre 2025 – C’est M6 qui est arrivé en tête des audiences lundi soir M6 avec l’épisode 14 de la saison 20 de « L’amour est dans le pré », qui a rassemblé 3,48 millions de téléspectateurs pour 18% de pda.


C’est devant TF1 avec la suite de sa nouvelle série inédite « Menace imminente », , qui a captivé 3,31 millions de téléspectateurs pour 17% de pda.

TF1


Audiences 24 novembre 2025 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec le téléfilm inédit « Meurtre sur terre battue », qui a réuni 2,6 millions de téléspectateurs pour 14,1% de pda.

France 3 suit avec la rediffusion du film « Pale Rider », qui a attiré 1,40 million de téléspectateurs en moyenne pour 7,7% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

