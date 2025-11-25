Ici tout commence du 25 novembre : Pénélope effondrée, Teyssier veut partir (résumé + vidéo épisode 1313 en avance)



Ici tout commence du 25 novembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1313 – Pénélope va faire un test de grossesse ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et si elle n’est pas enceinte, le verdict de la sage femme ne s’annonce pas réjouissant… Quant à Emmanuel, il veut quitter l’institut pour aller aider Théo.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 25 novembre – résumé de l’épisode 1313

À la coloc des marais, Pénélope multiplie les tests de grossesse, tous négatifs. Gaëtan s’en réjouit, mais elle reste inquiète à cause de ses symptômes. Billie lui trouve un rendez-vous urgent avec sa sage-femme. À l’Atelier, Pénélope, Ninon et Gary présentent leur menu en neuf temps aux cheffes Wiesberg et Listrac, qui apprécient leurs plats mais pointent un manque de cohérence. Olivia trouve Alice trop sévère et devine qu’elle traverse une période personnelle compliquée. Alice lui confie ses craintes : elle ne veut pas d’enfant et redoute que Gaëtan rompe. Finalement, elle en parle avec lui et il la rassure : il ne veut pas la quitter malgré leurs projets différents.

Pendant ce temps, Pénélope et Gary se disputent sur la direction de leur menu, ce qui pousse Ninon à s’éclipser. Pénélope finit par s’excuser, puis reçoit le message annonçant que sa sage-femme peut la voir. Avant de partir, elle réconforte sa soeur, encore troublée par Gary. Verdict du rendez-vous : Pénélope n’est pas enceinte, mais en ménopause précoce. Elle est effondrée !



À l’Institut, Teyssier présente Jeanne Jourdain comme nouvelle directrice adjointe. Il apprend ensuite que Théo est en grande difficulté dans son restaurant à Singapour. Malgré le refus de Clotilde et Rose de le remplacer, il décide qu’il devra probablement partir l’aider.

À l’internat, Fleur évite Joséphine, peinée que leur amitié soit brisée après l’affaire Loup. Joséphine et Loup cherchent justement une idée pour se réconcilier avec elle.

Ici tout commence du 25 novembre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.