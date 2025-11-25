Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations ce 25 novembre ?

Par /

Publicité

Star Academy 2025, évaluations semaine 6 – C’est ce mardi qu’auront lieu les évaluations de la semaine 6 au château de la Star Academy. Au programme en cette semaine des destins liés, des évaluations en binômes en chant et en danse.


Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations ce 25 novembre ?
Capture TF1


Publicité

Star Academy, à quelle heure auront lieu les évaluations ?

Ce mardi, les évaluations vont débuter à 10h pour les élèves au château, soit à 10h30 sur le flux live de TF1+. Chaque binôme va passer sur une chanson au choix parmi une liste et une danse (une chorégraphe imposée apprise hier avec Jonathan + une impro de 30 secondes).

Les binômes et les chansons choisies :
Sarah et Ambre, qui sont immunisées, « Arcade » de Duncan Laurence
Victor et Léa « Wrecking Ball » de Miley Cyrus
Jeanne et Léo « Arcade » de Duncan Laurence
Anouk et Théo P. « Un homme heureux » de William Sheller
Lily et Théo L. « Arcade » de Duncan Laurence
Bastiaan et Mélissa « Changer » de Gims

Chansons de la liste mais non choisies :
Chandelier – Sia
Fais-moi une place – Julien Clerc
Roule – Soprano
More Than Words – Extreme
La mémoire d’Abraham – Céline Dion


Publicité

Résumé complet des évaluations à venir sur Stars-Actu dès qu’elles seront terminées ! On connaitra mercredi soir les noms des deux binômes nominés cette semaine.

A LIRE AUSSI : Star Academy 2025 : les artistes invités du 7ème prime dévoilés !

Rendez-vous ce soir à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.

A LIRE AUSSI
Star Academy : Léane en couple avec Théo L. ? Elle répond !
Star Academy : Léane en couple avec Théo L. ? Elle répond !
Star Academy 2025 : les artistes invités du 7ème prime dévoilés !
Star Academy 2025 : les artistes invités du 7ème prime dévoilés !
Star Academy du 24 novembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne
Star Academy du 24 novembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne
Star Academy 2025 : le petit ami de Lily, Arnaud, a été candidat de The Voice ! (VIDÉO)
Star Academy 2025 : le petit ami de Lily, Arnaud, a été candidat de The Voice ! (VIDÉO)


Publicité


Retour en haut