Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations ce 25 novembre ?

Star Academy 2025, évaluations semaine 6 – C’est ce mardi qu’auront lieu les évaluations de la semaine 6 au château de la Star Academy. Au programme en cette semaine des destins liés, des évaluations en binômes en chant et en danse.











Star Academy, à quelle heure auront lieu les évaluations ?

Ce mardi, les évaluations vont débuter à 10h pour les élèves au château, soit à 10h30 sur le flux live de TF1+. Chaque binôme va passer sur une chanson au choix parmi une liste et une danse (une chorégraphe imposée apprise hier avec Jonathan + une impro de 30 secondes).

Les binômes et les chansons choisies :

Sarah et Ambre, qui sont immunisées, « Arcade » de Duncan Laurence

Victor et Léa « Wrecking Ball » de Miley Cyrus

Jeanne et Léo « Arcade » de Duncan Laurence

Anouk et Théo P. « Un homme heureux » de William Sheller

Lily et Théo L. « Arcade » de Duncan Laurence

Bastiaan et Mélissa « Changer » de Gims

Chansons de la liste mais non choisies :

Chandelier – Sia

Fais-moi une place – Julien Clerc

Roule – Soprano

More Than Words – Extreme

La mémoire d’Abraham – Céline Dion



Résumé complet des évaluations à venir sur Stars-Actu dès qu’elles seront terminées ! On connaitra mercredi soir les noms des deux binômes nominés cette semaine.

Rendez-vous ce soir à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.