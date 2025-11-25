Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations ce 25 novembre ?

Publicité
Star Academy 2025, évaluations semaine 6 – C’est ce mardi qu’auront lieu les évaluations de la semaine 6 au château de la Star Academy. Au programme en cette semaine des destins liés, des évaluations en binômes en chant et en danse.
Publicité
Star Academy, à quelle heure auront lieu les évaluations ?
Ce mardi, les évaluations vont débuter à 10h pour les élèves au château, soit à 10h30 sur le flux live de TF1+. Chaque binôme va passer sur une chanson au choix parmi une liste et une danse (une chorégraphe imposée apprise hier avec Jonathan + une impro de 30 secondes).
Les binômes et les chansons choisies :
Sarah et Ambre, qui sont immunisées, « Arcade » de Duncan Laurence
Victor et Léa « Wrecking Ball » de Miley Cyrus
Jeanne et Léo « Arcade » de Duncan Laurence
Anouk et Théo P. « Un homme heureux » de William Sheller
Lily et Théo L. « Arcade » de Duncan Laurence
Bastiaan et Mélissa « Changer » de Gims
Chansons de la liste mais non choisies :
Chandelier – Sia
Fais-moi une place – Julien Clerc
Roule – Soprano
More Than Words – Extreme
La mémoire d’Abraham – Céline Dion
Publicité
Résumé complet des évaluations à venir sur Stars-Actu dès qu’elles seront terminées ! On connaitra mercredi soir les noms des deux binômes nominés cette semaine.
A LIRE AUSSI : Star Academy 2025 : les artistes invités du 7ème prime dévoilés !
Rendez-vous ce soir à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.