Audiences 7 novembre 2025 : « Astrid et Raphaëlle » leader devant la Star Academy et Pékin Express

Audiences 7 novembre 2025 – C’est France 2 est arrivé en tête des audiences vendredi soir avec un épisode inédit de « Astrid, Raphaëlle », qui a captivé 4,22 millions de téléspectateurs pour 22,1% de pda.





C’est devant TF1 avec le 4ème prime de la nouvelle saison de la Star Academy, qui a réuni 2,79 millions de téléspectateurs pour 15,1%. C’est en baisse par rapport à la semaine dernière.







Audiences 7 novembre 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec le lancement de la nouvelle saison de « Pékin Express : la route des glaces », suivi par 2,02 millions de téléspectateurs pour 10,8% de pda. Malgré la concurrence, c’est mieux que le lancement de la saison précédente.

France 3 suit avec un numéro inédit de « La carte aux trésors », qui a intéressé 1,29 million de téléspectateurs pour 8% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie