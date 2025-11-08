Echappées Belles du 8 novembre : direction l’Italie ce soir sur France 5 (sommaire)



Echappées Belles du 8 novembre 2025 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, deux rediffusions.





Echappées Belles du 8 novembre 2025, à 21h – « Italie, Florence et la Toscane »

Bienvenue en Toscane ! Réputée pour ses paysages à couper le souffle, où se mêlent collines dorées, cyprès élancés, vignobles et eaux limpides, cette région incarne à elle seule l’art de vivre à l’italienne, la célèbre Dolce Vita. Au fil de son voyage, Jérôme Pitorin se laissera peut-être envahir par le syndrome de Stendhal en découvrant Florence, cité éblouissante, berceau de la Renaissance et joyau du patrimoine artistique mondial. Il partira à la rencontre des trésors naturels et maritimes de la Toscane, guidé par celles et ceux qui s’emploient à préserver la beauté et la richesse de cette terre unique.

Mais la véritable âme de la Toscane réside dans ses habitants. Profondément enracinés dans leur territoire, ils s’efforcent jour après jour d’en préserver l’authenticité tout en s’adaptant à un tourisme toujours plus présent. Entre traditions, savoir-faire, folklore et plaisirs gastronomiques, ils offrent à Jérôme une immersion au cœur de leur culture et de leur art de vivre.



Ce voyage s’annonce comme une parenthèse estivale enchanteresse, où patrimoine, nature et douceur de vivre s’unissent en parfaite harmonie.

Comment les Toscans parviennent-ils à préserver l’authenticité de leur région face à l’afflux de visiteurs ?

Les reportages : Île de Capraia / Le syndrome toscan, tout le monde y succombe / Le marbre, l’identité de la Toscane / Dans les pas de Puccini / Produits toscans d’exception / Les traditions à l’honneur.

Echappées Belles du 8 novembre à 22h35 – « Corrèze, de village en village »

De Conflans-Sainte-Honorine, capitale de la batellerie située dans les Yvelines, jusqu’à l’estuaire du Havre, Sabine Quindou part à la rencontre de celles et ceux qui font vivre la Seine d’aujourd’hui et gardent la mémoire de celle d’hier. À vélo, en canoë, à cheval ou à pied, elle remonte le fil du fleuve et du temps pour explorer la richesse des paysages qu’il traverse — entre campagnes bucoliques, cités médiévales et zones urbaines — et découvrir comment ses méandres façonnent les territoires, nourrissent les terres et inspirent celles et ceux qui vivent sur ses rives.

