Pékin Express : Julie, ancienne gagnante emblématique, révèle être atteinte d’un cancer

C’est une nouvelle bouleversante qui a profondément ému les fans de Pékin Express. Julie, candidate emblématique du jeu d’aventure de M6 et ancienne gagnante de l’émission aux côtés de son ex-compagnon Denis, a révélé ce vendredi soir sur Instagram être atteinte d’un cancer du sein.











Sur son compte, la jeune femme s’est livrée avec une sincérité déchirante à travers un long message accompagné d’une photo remplie d’émotion :

“Quand la vie bascule. J’ai réfléchi des jours et des jours à comment j’allais aborder le sujet ici… Comment j’allais vous dire que la maladie avait frappé à ma porte… Du jour au lendemain, sans signes avant-coureurs, sans un bruit… J’ai un cancer du sein… Voilà je l’ai dit… un Put*** de cancer… Du jour au lendemain, j’ai l’impression que l’enfer s’est ouvert sous mes pieds… Je pleure, je m’effondre, je me reprends, je ris and repeat… Je tiens bon mais c’est si dur, si injuste… »

Celle qui a gagné Pékin Express en 2020 et était revenue brièvement aux côtés de Denis il y a quelques mois pour la seconde partie « Qui peut battre Ryad et Louison ? », a expliqué avoir gardé le silence pendant quelque temps afin de protéger sa fille, Dea.

“Je ne l’ai pas dit jusqu’à aujourd’hui car ma priorité c’est Dea, je veux la protéger au maximum. Les allers-retours à l’hôpital & le combat ont déjà démarré : il va falloir être forte, se battre, rien lâcher… j’ai autant peur que je suis prête”

Déterminée à ne pas laisser la maladie dicter sa vie, Julie a également tenu à partager un message d’espoir et de courage :



“Aujourd’hui, j’ai passé une étape importante à l’hôpital et demain je prendrai l’avion pour le Vietnam parce que la vie mérite d’être vécue 🤍

Alors la vie doit et va continuer un peu différemment, mais je veux qu’elle continue comme avant : le quotidien, le travail, le sport, les aventures. C’est une sacrée épreuve que la vie a décidée de me donner : je vais aller au combat.”

Une annonce bouleversante, saluée par de nombreux messages de soutien de la part de ses abonnés et anciens compagnons d’aventure. Tous lui souhaitent une immense force dans ce combat qu’elle affronte avec un courage exemplaire.