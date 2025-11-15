Cauchemar en cuisine : qu’est devenu le restaurant à Saint-Malo-de-Guersac après le passage du chef ? (15 novembre 2025)



Cauchemar en cuisine, restaurant Le Malouin à Saint-Malo-de-Guersac le 15 novembre 2025 – Ce soir dans « Cauchemar en cuisine » sur M6, Philippe Etchebest est venu en aide à Myriam dans un restaurant à Saint-Malo-de-Guersac en Loire-Atlantique. Un numéro initialement diffusé en avril dernier.





Mais qu’est devenu le restaurant après le passage du chef ? Réponse !







Philippe Etchebest s’est rendu au Malouin à la fin de l’année 2024. À ce moment-là, il avait constaté que, même si la cuisine était plutôt bonne, Myriam traversait une situation financière très délicate, ayant repris l’établissement récemment.

Bonne nouvelle toutefois : l’intervention du chef a été bénéfique ! Aujourd’hui, le restaurant est toujours en activité et affiche d’excellents avis sur Google, Facebook et TripAdvisor. Les clients mettent en avant une cuisine maison, généreuse et savoureuse.



Et si vous avez manqué l’émission d’hier soir, le replay sera très vite disponible sur 6Play.