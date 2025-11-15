Rugby : suivre le match France / Fidji en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Rugby – Tournée d’automne suivre France / Fidji en direct, live et streaming. Le XV de France poursuit sa tournée d’automne ce soir sur TF1. Après une lourde défaite face à l’Afrique du Sud le week-end dernier, ce soir Le XV de France affronte les Fidji au Stade Atlantique de Bordeaux.





Une rencontre à suivre en direct sur TF1 à partir de 21h ce samedi 15 novembre 2025. Coup d’envoi à 21h10.







Ce soir, le XV de France dispute sa deuxième grande affiche dans le cadre des Quilter Nations Series ! Après avoir affronté l’Afrique du Sud, les Bleus poursuivent leur tournée d’automne face aux Fidji, une équipe dont une large partie des joueurs évolue en Europe et qui vient tout juste de remporter la Coupe des nations du Pacifique.

La rencontre sera commentée en direct du Stade Atlantique de Bordeaux par le journaliste Stefan Etcheverry et l’ancien international français, aujourd’hui directeur général du Stade Français, Thomas Lombard. Ils seront rejoints au bord du terrain par Christian Califano.



France / Fidji : compositions des équipes

Le XV de la France : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Depoortere, 12. Barassi, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Ntamack, 9. Lucu ; 7. Jegou, 8. Alldritt (cap.), 6. Jelonch ; 5. Taofifenua, 4. Ollivon ; 3. Montagne, 2. Marchand, 1. Gros.

Remplaçants : 16. Lamothe, 17. Neti, 18. Laclayat, 19. Maximin, 20. Auradou, 21. Boudehent, 22. Jauneau, 23. Gailleton.

Le XV des Fidji : 15. Rayasi ; 14. Ravutaumada, 13. Ravouvou, 12. Tuisova, 11. Wainiqolo ; 10. Muntz, 9. Kuruvoli ; 7. Canakaivata, 8. Mata, 6. Sowakula ; 5. Mayanavanua, 4. Nasilasila ; 3. Doge, 2. Ikanivere (cap.), 1. Mawi.

Remplaçants : 16. Togiatama, 17. Hetet, 18. Hoyt, 19. Vocevoce, 20. Salawa, 21. Wye, 22. Armstrong-Ravula, 23. Maqala.

France / Fidji en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 20h50. Streaming et live sur TF1+.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site de la Fédération Française de Rugby.

France / Fidji, un match de rugby évènement à suivre dès 21h sur TF1.