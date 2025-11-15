Demain Nous Appartient spoilers : enlèvement, drame, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 17 au 21 novembre 2025)



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 17 au 21 novembre 2025 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Demain nous appartient » ? Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la suite de l’enquête de Judith, Jordan et Violette sur les soeurs Colin. Jordan a une idée, ils affichent un avis de recherche de leur mère sur les réseaux sociaux ! Mais mauvaise surprise au lycée, Diane et Esmée ne viennent plus en cours !

Un homme armé va alors suivre Jordan et Violette à la sortie du lycée… Et Jordan va disparaitre ! Plus tard, cette histoire va tourner au drame puisqu’un sétois va se faire tirer dessus et se retrouver entre la vie et la mort.

De leur côté, Sylvain et Christelle sont séparés. Et Gabriel cache à Soraya les résultats de leurs examens car les siens ne sont pas bons… Quant à Bart, il reçoit une lettre recommandée du propriétaire du Spoon et s’inquiète.



Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 17 au 21 novembre 2025

Lundi 17 novembre 2025 (épisode 2075) : Jordan pense à une méthode qui fait accélérer les choses. Bart reçoit un recommandé étrange de la part du propriétaire du Spoon.

Mardi 18 novembre 2025 (épisodes 2076) : Les Colin disparaissent subitement. Gabriel reçoit les résultats du laboratoire. Arthur semble sous le charme de Lou.

Mercredi 19 novembre 2025 (épisode 2077) : Un homme capable du pire débarque à Sète. Bart tombe dans le piège qu’on lui tend. Sans le savoir, Arthur transmet son numéro à la mauvaise personne.

Jeudi 20 novembre 2025 (épisode 2078) : Un Sétois est grièvement blessé par balle. Soraya décide de confronter Gabriel. Bart fait entrer le loup dans la bergerie.

Vendredi 21 novembre 2025 (épisode 2079) : Karim doit trouver au plus vite la signification d’une mystérieuse information. Séparés, Christelle et Sylvain ont des ressentis bien différents. Le comportement de Marceau choque les ados.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 17 au 21 novembre 2025

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…