Audiences 14 novembre 2025 : « Astrid et Raphaëlle » encoe leader devant la Star Academy et Pékin Express

Audiences 14 novembre 2025 – C’est France 2 est arrivé en tête des audiences vendredi soir avec un épisode inédit de « Astrid, Raphaëlle », qui a captivé 4,09 millions de téléspectateurs pour 22,3% de pda.


C’est devant TF1 avec le 5ème prime de la nouvelle saison de la Star Academy, qui a réuni 3,08 millions de téléspectateurs pour 17,2%. C’est en hausse par rapport à la semaine dernière.

Audiences 14 novembre 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec l’épisode 2 de la nouvelle saison de « Pékin Express : la route des glaces », suivi par 1,64 million de téléspectateurs pour 9,1% de pda. C’est en baisse sur une semaine.

France 3 suit avec un numéro inédit de « La carte aux trésors », qui a intéressé 1,23 million de téléspectateurs pour 7,8% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

