Plus Belle La Vie du 25 novembre 2025 : la police innocente Jennifer, Audrey incontrôlable (résumé + extrait vidéo épisode 471 en avance)



Publicité





Plus belle la vie du 25 novembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 471 de PBLV – La police va innocenter Jennifer cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et alors que Jennifer comprend pour Audrey, celle-ci va la poignarder…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 25 novembre 2025 – résumé de l’épisode 471

Audrey sert le café préféré de Louis. Quand il s’étonne, elle avoue avoir installé une caméra chez son ex. Elle l’appelle « mon amour », l’embrasse et refuse de le détacher, promettant que ce sera « bientôt ». Elle dit avoir eu le coup de foudre le jour où il l’a emmenée à l’hôpital. Louis lui explique qu’il aime Barbara, mais Audrey nie et affirme vouloir le « délivrer » comme elle l’a fait avec Chabrol.

Ariane interroge Jennifer : celle-ci jure ne pas avoir envoyé le mail ni possédé le carnet. Ariane dit vouloir la croire mais demande ses empreintes et un prélèvement ADN. Elle l’informe de la disparition de Louis, persuadée qu’il a été enlevé par la personne qui cherche à l’accuser. Plus tard, Charlotte révèle que les empreintes du carnet correspondent à Louis, Luna et Thomas, mais pas à Jennifer. En revanche, un autre ADN féminin apparaît, probablement la femme blonde. Elle assure que Jennifer n’a jamais touché le carnet.



Publicité





Jennifer rejoint Luna et Barbara et coupe les ponts, blessée que Luna ait douté d’elle. Luna révèle que c’est Audrey qui lui a diit qu’elle aimait Louis. De son côté, Audrey montre à Louis des photos de leur future maison dans les Pouilles. Elle admet toutes ses manipulations, et Louis fait semblant d’entrer dans son jeu. Quand Jennifer appelle, Audrey la rejoint, emportant un couteau…

Jennifer confronte Audrey, qui prétend que Luna ment et laisse entendre que Jennifer a été piégée par son amie. Jennifer réalise qu’Audrey sait des détails impossibles… Elle comprend que c’est elle derrière tout ça ! Audrey la poignarde. Jennifer s’effondre et tente d’appeler Barbara, en vain, avant de perdre connaissance.

Baptiste annonce à Chloé qu’il accepte la coloc avec Mathis. Chloé boude à cause de leur discussion de la veille, mais le propriétaire rappelle : il prend les travaux en charge et baisse le loyer de 15 %. Ils acceptent, et Chloé demande à Baptiste que que tout soit fini avant Noël. Plus tard, Baptiste informe Gabriel et Thomas de son projet de coloc. Thomas est inquiet pour Mathis, ce qui agace Baptiste, mais il finit par se calmer. Gabriel promet leur aide pour la caution.

Apolline commence à travailler sur ses problèmes avec Nisma, mais dit avoir encore échoué. Nisma l’encourage. Plus tard, Apolline et Nisma prennent un verre. Nisma pense qu’il lui faut un garçon rassurant et suggère Steve, ce qu’Apolline refuse.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : le choix de Luna, Barbara doute, les résumés jusqu’au 12 décembre 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 25 novembre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.