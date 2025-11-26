Quotidien du 26 novembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Quotidien du 26 novembre 2025, les invités – Ce mercredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 26 novembre 2025

🌟 Natacha Polony – « L’Audace ! » à paraître le 1er décembre

🎤 Julien Doré – « Golden tour » en tournée des Zéniths et Arenas



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mercredi 26 novembre 2025 à 19h25 sur TMC.