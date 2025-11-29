Les 12 coups de midi du 29 novembre : Cyprien se loupe, l’étoile mystérieuse se dévoile



Les 12 coups de midi du 29 novembre 2025, 72ème victoire de Cyprien – Alors que les rumeurs d’élimination vont bon train, nouvelle victoire de Cyprien ce samedi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il n’a pas brillé en butant sur deux questions du Coup de Maître et n’a donc remporté que 100 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 29 novembre, toujours rien de plus sur l’étoile mystérieuse

La cagnotte de Cyprien arrive ainsi à l’incroyable total de 330.304 euros de gains et cadeaux. Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, toujours rien en dehors de la photo de fond. Elle est maintenant bien dévoilée, il s’agit de Monte-Carlo, à Monaco. Cyprien a proposé sans conviction le nom de Lionel Messi mais c’est raté !

Noms déjà proposés : Scarlett Johansson, Angèle, Lionel Messi

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 29 novembre

