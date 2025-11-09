Les mystères de l’amour du 9 novembre : votre épisode ce soir sur TMC (résumé + vidéo épisode 12 saison 37 en avance)



Les mystères de l’amour du 9 novembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 12 de la saison 37 – Ce dimanche soir sur TMC, votre série « Les mystères de l’amour » est de retour avec un nouvel épisode inédit. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce soir, il s’agit de l’épisode 12 de la saison 37 intitulé « Doubles révélations ».





Un épisode inédit à découvrir dès 19h50 sur TMC mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Les mystères de l’amour du 9 novembre 2025 – résumé de l’épisode 12 saison 37 « Doubles révélations »

Jeanne cherche à percer le mystère autour de Lisa et à comprendre les raisons de l’agression qu’elle a subie. Pour cela, elle sollicite l’aide de Jean-Nico. De son côté, Cathy se réveille dans les bras d’un prétendant aussi nouveau qu’inattendu.

Pendant ce temps, toute la bande se retrouve chez Hélène pour célébrer la grande fête donnée en l’honneur du futur bébé de Fanny et Christian.



Enfin, Stéphanie passe voir ses anciens collègues au commissariat et y fait la connaissance de Samantha, sa remplaçante.

Les mystères de l’amour du 9 novembre – extrait vidéo de l’épisode

Episode déjà disponible en avant-première sur TF1+ en cliquant ici.

Les mystères de l’amour, c’est chaque dimanche soir, à 19h50 sur TMC. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.