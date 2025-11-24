« Mort sur terre battue » : le téléfilm inédit ce soir sur France 2 (24 novembre 2025)



« Mort sur terre battue » au programme TV du lundi 24 novembre 2025 – Ce lundi soir à la télé, France 2 diffuse le téléfilm inédit « Mort sur terre battue » avec Yannick Noah et Florent Peyre.





A suivre dès 21h10 sur France 2







Mort sur terre battue, présentation

À l’approche d’un prestigieux tournoi sur terre battue, le corps de Manon Picard est retrouvé sans vie sur le court. Qui pouvait en vouloir à cette jeune prodige du tennis ? Le lucratif contrat qu’elle s’apprêtait à signer avec un grand équipementier semble offrir un mobile de choix.



L’enquête est confiée au capitaine Romain Fabiot, passionné de tennis, épaulé par la lieutenant Camille Lauristan, une policière réservée mais redoutablement efficace. Au fil de leurs investigations, ils collaborent avec Vincent Beti, ancien joueur devenu directeur du tournoi, personnage à la fois charismatique et mystérieux.

Ensemble, ils devront avancer dans un milieu où s’entremêlent rivalités entre joueuses, ambitions familiales et secrets bien gardés.

Le casting

Avec : Florent Peyre (Romain Fabiot), Yannick Noah (Vincent Beti), Roxanne Roux (Camille Lauristan), Celia Lebrument (Lucie Forrant), Daniel Njo Lobé (Jacques Forrant), Isïa Arcangeletti (Giulia Prodi), Jérémie Poppe (Kevin Moulin), Eleejah Noah (Sophie Copra), Alberto Gimignani (Lorenzo Prodi), Florence Hebbelynck (Commissaire Beranger), Laurent Bateau (Remy Picard)…