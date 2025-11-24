« Menace imminente » du 24 novembre 2025 : vos épisodes ce soir sur TF1



Publicité





Menace imminente au programme TV du lundi 24 novembre 2025 – Ce lundi soir, TF1 poursuit la diffusion de sa nouvelle série « Menace imminente » avec Patrick Bruel et Natacha Lindinger dans les rôles principaux.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







Publicité





Vos épisodes du 24 novembre 2025

Episode 3 : Abadi, qui a récupéré la carte micro-SD afin d’aider Giroud, tente d’en obtenir le décryptage grâce à une ancienne connaissance, Elsa Atkine. Peu à peu, Abadi et Giroud comprennent que Karen est impliquée aussi bien dans l’assassinat de Meidan que dans celui du journaliste russe. Avec l’aide d’Oriana, une jeune membre de l’unité 8200 qui soutient Abadi à distance, ils découvrent la véritable identité de Karen. Celle-ci leur propose alors un marché : échanger Tom contre la carte micro-SD.

Episode 4 : Karen n’a finalement plus besoin de procéder à l’échange avec Giroud et Abadi, car Elsa — qui collabore également avec Duran — s’est déjà emparée de la carte micro-SD. Tom, cependant, parvient à s’enfuir, bien qu’il soit grièvement blessé. Abadi découvre alors que Meidan a été tué par erreur : la véritable cible était Yeremy Yereminsky, membre de l’unité d’écoute de l’armée israélienne. Mais ils ne sont pas les seuls sur sa trace : Duran a déjà capturé Yeremy, qui détient un enregistrement compromettant pour lui et pour son supérieur, l’oligarque russe Rogov.



Publicité





« Menace imminente » : rappel de la présentation

Patrick Bruel prête ses traits à Zeev Abadi, figure mythique du renseignement israélien rappelée en urgence pour retrouver un agent félon qui a dérobé un logiciel ultra-dangereux, conçu dans le plus grand secret par l’armée israélienne et utilisé pour la première fois à Paris. Son investigation rejoint rapidement celle de Fleur Giroud (Natacha Lindinger), policière française de l’antiterrorisme chargée d’éclaircir une disparition inexpliquée à l’aéroport Charles-de-Gaulle.

Peu à peu, les deux affaires se confondent en une seule et lancent les protagonistes dans une traque haletante de 72 heures. Ancien couple au passé trouble, Abadi et Giroud devront affronter autant la menace terroriste que leurs propres blessures.

Personnages et interprètes

Avec : Patrick Bruel (Zeev Abadi), Natacha Lindinger (Fleur Giroud), Christiane Millet (Françoise Beauregard), Gaia Weiss (Karen Mets), Cyril Gueï (Edouard Duran), Aviv Pinkas (Oriana Talmor), Jérémie Déthelot (Christian), Talya Bertfeld (Ronit), Jérémie Galiana (Yeremy Yereminsky), Agathe Mougin (Joëlle), Ohad Knoller (Colonel Rottelman), Jonathan Brenner (Yaniv Meidan), Guillaume Clerice (Lieutenant Mallet), Michael Charny (Ofir), Noam Boukobza (Tomer), Alex Henri (Tom Giroud), Jaléane Ortega (Ola Yererminsky), Benjamin Gauthier (Julien Hartabi), Radoslav Majerik (Anatoly Gorki), Barry Johnson (Harlod Perkins), Philippe Richardin (Le médecin légiste), Ariel Yagen (Soldat Blanchisserie)