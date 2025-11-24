L’amour est dans le pré du 24 novembre : le bilan débute ce soir sur M6



L’amour est dans le pré du 24 novembre 2025 – Ce soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 20 inédite de « L’amour est dans le pré ». Au programme ce soir, la première partie du bilan !





A suivre dès 21h10 sur M6 mais aussi en streaming puis replay sur M6+.







L’amour est dans le pré du 24 novembre, présentation du bilan partie 1

Karine Le Marchand réunit les agriculteurs de la saison pour un moment attendu : le grand bilan de leur aventure amoureuse. Pour la première fois rassemblés, ils vont pouvoir tisser des liens forts au cours d’un week-end qui s’annonce mémorable.

À cœur ouvert, chacun reviendra sur son parcours depuis l’émission, entre éclats de rire et instants d’émotion, joies, déceptions et révélations sur l’évolution de leur vie sentimentale.



Que sont-ils devenus ? L’amour a-t-il réellement fleuri dans leurs exploitations ? Ont-ils su affronter les défis de la vie de couple ? Ont-ils vécu des désillusions ? Et ceux que l’on avait laissés célibataires ont-ils, enfin, trouvé chaussure à leur pied ?

Un bilan qui promet de faire vibrer les cœurs et de conclure en beauté une saison pleine d’émotions et d’histoires d’amour.

VIDÉO L’amour est dans le pré du 24 novembre, extrait

"Si tu ne fais pas d'efforts au début d'une relation, quand est-ce que tu vas le faire ?"

Karine Le Marchand aide Anthony à faire le point après sa relation avec Evelyne !#ADP : le bilan – partie 1, lundi 24 novembre à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel 📺 pic.twitter.com/YWMmOXhhan — M6 (@M6) November 23, 2025

Rappel de la présentation de la saison 20

Pour cette saison anniversaire, quinze agriculteurs et agricultrices, âgés de 26 à 67 ans, partent à la conquête de l’amour, espérant trouver celui ou celle avec qui bâtir une vie à la campagne.

Aux côtés de Karine Le Marchand, vous ferez la connaissance de personnalités authentiques et émouvantes. Entre rires, instants bouleversants et tendres déclarations, ces 15 cœurs démontrent que l’amour n’a ni âge, ni limites, ni barrières. Plongez dans cette 20ᵉ saison riche en émotions et laissez-vous emporter par les confidences de ces agriculteurs en quête de bonheur.

« L’amour est dans le pré » revient ce soir sur M6 pour la suite de la nouvelle saison inédite.