« Pékin Express : la route des glaces », ça démarre ce soir sur M6 ! (7 novembre 2025)

« Pékin Express : la route des glaces » au programme TV du vendredi 7 novembre 2025 – Ce vendredi soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous à 21h10 sur M6 pour le lancement de « Pékin Express : la route des glaces ». Au programme ce soir, le premier épisode de cette nouvelle saison inédite, qui s’annonce comme la plus difficile de l’histoire du jeu d’M6 !





A suivre dès 21h10 sur M6, en direct sur tous vos écrans puis en replay sur M6+.







« Pékin Express : la route des glaces », l’épisode 1 du 7 novembre

Pour cette 21e saison, la course met le cap sur un territoire encore inexploré : le Kazakhstan. Ce pays, aux paysages vastes et grandioses, abrite un peuple à l’accueil authentique et chaleureux, profondément enraciné dans ses traditions nomades. Huit binômes s’élanceront sur près de 10 000 kilomètres à travers des conditions extrêmes, affrontant des températures négatives. L’aventure commencera à Chimkent et s’achèvera à Astana, en passant par Taraz, Almaty et le canyon de Charyn.

Lors de la première étape, les candidats découvriront le sud du Kazakhstan. À peine sortis de l’avion, la course débutera à toute allure, direction la réserve naturelle d’Aksu-Zhabagly, cadre du tout premier trek de la saison. Avec des températures proches de -10 °C, le dépaysement sera total !



Cette étape offrira aussi une immersion culturelle intense : les binômes iront à la rencontre d’un peuple fier et bienveillant, fidèle à ses traditions ancestrales. Et pour compléter cette découverte, un mets emblématique d’Asie centrale les attendra : la viande de cheval, un nouveau choc pour leurs papilles comme pour leurs repères culturels.

« Pékin Express : la route des glaces », présentation des binômes

Sonide et Raphaël, la sœur et le frère complices, réunis après une enfance séparée.

Hélène et Catherine, les « nounous d’enfer », sœurs inséparables et pleines d’énergie.

Kévin et Sophie, le couple de Carcassonne, prêt à tester sa complicité dans le froid.

Fabien et Missak, les collègues aides-soignants marseillais, un duo soudé et motivé.

Claire et Éric, les fiancés belges, amoureux et aventuriers.

Francis et Philippe, les papys motards, amis passionnés de Harley Davidson.

Nathalie et Charlotte, la mère et la fille volcaniques, prêtes à relever le défi ensemble.

Lyçaona et Marianne, les inconnues, deux personnalités opposées mais complémentaires.

VIDEO

Déjà impatients ? En attendant voici un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir.