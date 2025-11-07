La Carte aux trésors du 7 novembre : direction l’Auvergne ce soir sur France 3 (VIDÉO)



La Carte aux trésors du 7 novembre 2025 – C’est un numéro inédit de « La Carte aux trésors » ce vendredi soir sur France 3. Cyril Féraud vous emmène en Auvergne.





A suivre dès 21h10 sur France 3, puis en replay streaming gratuit sur france.tv







La Carte aux trésors du 7 novembre 2025, l’Auvergne et ses volcans

Cette semaine, Cyril Féraud vous fait découvrir l’Auvergne pour une chasse au trésor spectaculaire au cœur des volcans ! Delphine (rouge) et Alain (bleu) s’élancent dans les Combrailles, entre méandres de la Sioule, villages perchés et sommet du puy de Dôme. Une aventure grandiose en pleine nature !

La zone de jeu s’étend de Messeix au sud jusqu’à Menat au nord, en passant par Herment, Queuille et Saint-Gervais-d’Auvergne, le long de la pittoresque vallée de la Sioule.



Les deux candidats, Delphine et Alain, s’élancent du puy de Dôme à la découverte des paysages spectaculaires des Combrailles : des méandres vertigineux de la Sioule, aux grands espaces boisés, en passant par les plateaux granitique et les nombreux étangs, derniers vestiges de l’existence de très anciens volcans. Des paysages surprenants, différents, colorés avec de nombreux points de vue sur la chaîne des Puys et le puy de Dôme, une véritable boussole pour les candidats.

À propos

Cette saison, Cyril Féraud vous invite à parcourir les trésors du patrimoine de nos plus belles régions. Au fil des épisodes, vous explorerez la baie de Quiberon et ses environs, la côte Fleurie et le pays d’Auge, la Meurthe-et-Moselle ou encore la Bourgogne Sud. L’aventure vous entraînera aussi à redécouvrir les paysages grandioses et les richesses méconnues de la Maurienne et de la Lozère.

À noter : La Carte aux Trésors est aujourd’hui la seule émission française à compenser intégralement les émissions carbone générées par son tournage, grâce à des projets exclusivement situés en France, en partenariat avec la start-up Stock CO2.

Un jeu en trois parties

• Les énigmes : Les candidats doivent résoudre trois énigmes chronométrées. Chacune d’elles consiste à trouver un lieu où est caché un indice, qui permet de localiser la rose des vents.

• La rose des vents : Aidés par les indices éventuellement gagnés, les candidats se lancent à la recherche de la rose des vents dans une dernière énigme, seul moyen d’accéder au trésor. L’autre candidat arrête le jeu et repart avec un cadeau.

• Le trésor : C’est l’ultime étape de l’émission. L’objectif : dénicher un coffre qui ne s’ouvre qu’avec la rose des vents. Si le candidat y parvient, il remporte le fameux trésor d’une valeur de 5 000 euros !

Au cours de l’émission, les candidats peuvent rencontrer de nouvelles contraintes sur une ou plusieurs énigmes. Ils devront adapter leurs stratégies en fonction de ces obstacles, comme « L’énigme sans hélico », où ils doivent se débrouiller par leurs propres moyens ou utiliser un mode de transport alternatif, « Un seul vol », où ils ne peuvent utiliser leur hélicoptère qu’une seule fois, et « Le bonus », où ils peuvent choisir de récupérer un indice supplémentaire pour décrypter l’énigme.

La Carte aux Trésors privilégie l’interactivité avec le public. Pendant la diffusion, la carte de jeu est désormais accessible grâce à un QR code affiché à l’écran. Ce QR code permet d’accéder à la carte de jeu ainsi qu’à de nombreuses informations sur les différents sites visités par les candidats.

« La Carte aux trésors » est de retour ce soir dès 21h10 sur France 3 !