Star Academy du 7 novembre : le 4ème prime ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

Star Academy du 7 novembre 2025, le prime 4 ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce samedi soir sur TF1 pour le 4ème prime en direct de la Star Academy 2025. Une soirée à l’issue de laquelle un troisième académicien sera éliminé et quittera définitivement l’aventure !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Star Academy du 7 novembre 2025, le programme du prime des équipes

Ce soir, c’est le quatrième prime évènement de la Star Academy. Pour cette nouvelle soirée, les académiciens accueille Etienne Daho, Zaz, Clara Luciani, et Ridsa.

Et rappelons que les Roses (Anouk, Jeanne, Léane, Théo L., et Théo P.) et les Bleus (Ambre, Sarah, Léo, Mélissa et Noah) sont nominés. Le public vote depuis mardi soir et sauvera l’une des deux. L’équipe restante devra ensuite s’affronter en individuel. Le public votera de nouveau pour sauver 2 élèves parmi les 5 (un seul s’il s’agit des Bleus, Ambre étant immunisée). Les profs sauveront un élève et les élèves un autre, le dernier sera éliminé à l’issue de ce 4ème prime !



Après Mehdi et Noah, qui sera le 3ème élève à quitter l’aventure ?

La liste des chansons du prime

Bastiaan et Ema avec Clara Luciani sur « Cette vie »

Anouk avec Étienne Daho sur « Comme un boomerang »

Sarah avec Zaz sur « La vie en rose »

Lily avec Ridsa sur « Enamore »

L’équipe Jaune avec Étienne Daho sur un medley

Tableau chanté / dansé : Léa sur « Houdini » de Dua Lipa

Affrontements des équipes Rose et Bleue :

Face-à-face vocal « Believer » d’Imagine Dragons

Face-à-face danse « Pump it » des Black Eyed Peas

Battle d’expression scénique « Là-bas » de Jean-Jacques Goldman

VIDÉO Star Academy du 7 novembre, la bande-annonce

vidéo à venir

Sondage Star Academy nominations, quelle équipe voulez voir rester ?