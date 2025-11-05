« Stars à domicile » va faire son grand retour sur TF1 avec Pierre Garnier et Matt Pokora !



C’est un événement que les téléspectateurs attendaient avec impatience : l’émission culte « Stars à domicile » revient sur TF1 le vendredi 28 novembre à 21h10, avec Isabelle Ithurburu aux commandes de cette nouvelle saison inédite.





Près de vingt ans après avoir marqué toute une génération, le programme revient dans une version modernisée, mais toujours fidèle à son ADN : offrir des rencontres inoubliables entre des fans et leurs idoles. De la chanson française aux artistes de la nouvelle génération, tous seront au rendez-vous pour des moments d’émotion, de rire et de complicité.







Des surprises partout en France

Cette saison s’annonce comme un véritable road trip des surprises à travers tout le pays. Entre coups de bluff, scénarios rocambolesques et émotions intenses, l’équipe de « Stars à domicile » promet des séquences aussi drôles que bouleversantes. Les célébrités, elles, se dévoileront comme jamais, entre peur de décevoir et émotion partagée avec leurs fans.

Une première soirée riche en émotions

Pour cette soirée de lancement, TF1 a réuni un casting exceptionnel :



Marine, gagnante de la Star Academy 2024, surprendra Luane, 10 ans, dans son école des Hauts-de-France — un moment qu’elle n’est pas prête d’oublier.

À La Ciotat, Lara Fabian retrouvera Raphaël, qu’elle avait surpris il y a 23 ans dans « Stars à domicile ». Ensemble, ils offriront à Nelly, la meilleure amie de Raphaël, une nouvelle surprise pleine d’émotion.

Pierre Garnier, gagnant de la Star Academy 2023, fera chavirer le cœur de Mélissa, 16 ans, lors de son concert au Zénith de Strasbourg.

Enfin, Matt Pokora prêtera main forte à Yohan pour une demande en mariage des plus romantiques à Camille, la femme de sa vie.

Avec ses surprises 100 % inédites, « Stars à domicile » promet un véritable roller-coaster d’émotions. Préparez-vous à vibrer, rire et pleurer devant ces retrouvailles hors du commun où, plus que jamais, la réalité dépasse le rêve.

📺 « Stars à domicile » – vendredi 28 novembre à 21h10 sur TF1