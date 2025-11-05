Ici Tout Commence spoiler : Pénélope fait un aveu à Gaëtan (vidéo épisode du 7 novembre)



Publicité





Ici tout commence spoiler – Le retour de Baptiste dans la vie de Pénélope va laisser des traces dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, elle se remet en question et se confie à Gaëtan…











Publicité





La visite de son ex a profondément troublé Pénélope. Jusqu’alors, elle se sentait en paix avec ses choix de vie. Mais découvrir que son ex, Baptiste, s’apprête à épouser une femme magnifique, qu’ils attendent des jumeaux et qu’il mène une carrière brillante, l’a amenée à se comparer. A 37 ans, Pénélope est toujours étudiante, elle n’a ni mec ni enfant, et elle est fauchée !

Heureusement, Gaëtan est là pour tenter de lui remonter le moral. Et il réussit même à lui redonner le sourire !

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Zoé fait une découverte choc à l’hôtel ! (vidéo épisode du 7 novembre)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1301 du 7 novembre 2025 : Pénélope se confie

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.