La Grande Librairie du 5 novembre 2025, les invités et le sommaire ce soir sur France 5





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 5 novembre 2025 : invités et sommaire

Que nous transmettent nos anciens ? Augustin Trapenard reçoit Jean-Christophe Grangé, Lola Lafon, Pénélope Bagieu, Léonor de Récondo, Fatou Diome, Raphaël Sigal et Ta-Nehisi Coates.

🟩 Jean-Christophe Grangé – Je suis né du diable (Albin Michel)

L’auteur des Rivières pourpres livre un récit autobiographique poignant. Il explore l’origine de sa fascination pour le mal et revisite une enfance marquée par le fantôme de son père. Un hommage fort à sa mère et sa grand-mère, qui l’ont protégé.



🟥 Ta-Nehisi Coates – Droit dans les yeux

L’écrivain et essayiste américain vient présenter Le message (Autrement), un texte percutant sur les mécanismes de l’oppression et la condition humaine. Une réflexion essentielle, profonde et lucide.

🟩 Lola Lafon et Pénélope Bagieu – La nuit retrouvée (Gallimard)

Une collaboration inédite entre la romancière et la dessinatrice. Leur album raconte la confession d’une mère à sa fille : un secret longtemps enfoui refait surface dans une famille en apparence sans histoire.

🟦 Raphaël Sigal – Géographie de l’oubli (Robert Laffont)

En restituant les souvenirs de sa grand-mère, rescapée de la Shoah et atteinte d’Alzheimer, Raphaël Sigal compose un texte poétique et bouleversant sur la mémoire, le silence et l’oubli.

🟧 Fatou Diome – Aucune nuit ne sera noire (Albin Michel)

L’autrice rend hommage à son grand-père, celui qu’elle appelle son capitaine. À travers le destin d’une jeune fille entre deux mondes, elle signe une ode vibrante à la mémoire et à la transmission.

🟥 Léonor de Récondo – Marcher dans tes pas (L’Iconoclaste)

Treize ans après Rêves oubliés, la romancière revisite son histoire familiale en évoquant sa grand-mère réfugiée pendant la guerre d’Espagne. Un roman sur l’exil, la filiation et la présence des disparus.

