Zone Interdite du 23 novembre : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

Zone Interdite du 23 novembre 2025 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur M6 avec un numéro inédit du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Trisomie 21, un grand truc en plus ».





Ils sont différents, et alors ? Nés avec un chromosome en plus, Éléonore, Dylan, Jeanne, Julie, Laurent et d’autres veulent simplement vivre pleinement, comme tout le monde. Zone Interdite a suivi pendant plusieurs mois le quotidien de Français porteurs de trisomie 21. Travail, amour, autonomie : leurs parcours bousculent les idées reçues et montrent comment, soutenus par leurs proches, ils surmontent chaque jour de nombreux obstacles.

À Nailloux, le petit Charles, 3 ans, découvre la maternelle avec l’aide d’une AESH. Ses parents, d’abord bouleversés par un diagnostic inattendu, se sont vite recentrés sur l’essentiel : l’aimer et l’accompagner. À leurs côtés, Léonie, 42 ans, elle-même porteuse de trisomie 21, est une figure essentielle de l’école et du village.



À Arras, Éléonore Laloux, 39 ans, est depuis 2020 la première élue française porteuse de trisomie 21, déléguée à la « transition inclusive et au bonheur ». Militante de longue date, elle a aussi été choisie pour représenter la première Barbie trisomique.

Près de Marseille, à Niolon, des parents ont transformé une ancienne gare en hôtel-restaurant pour offrir une formation professionnelle à leurs enfants. Dylan, Kevin, Lucie ou encore Pierre-Laurent y apprennent un métier, tout en partageant une amitié forgée depuis l’enfance.

Jeanne, 27 ans, rêvait d’être journaliste malgré les doutes qu’on a voulu lui imposer. Aujourd’hui, elle anime sa propre émission et combat les préjugés.

À Dijon, Julie et Laurent, mariés depuis plus de vingt ans, vivent de manière autonome. À l’approche de la cinquantaine, ils doivent affronter un vieillissement précoce, mais leur complicité et leur tendresse leur permettent de traverser ces épreuves ensemble.