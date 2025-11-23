« Death Wish » : histoire et interprètes du film ce soir sur TF1 (23 novembre)



« Death Wish » avec Bruce Willis, c’est le film qui vous attend ce soir, dimanche 23 novembre 2025. Signé Eli Roth, il s’agit encore une fois d’une rediffusion !





A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1 ou sur TF1+ et sa fonction direct.







« Death Wish » : histoire, résumé, synopsis et interprètes

Lorsqu’il n’est pas en train de sauver des vies, Paul Kersey (Bruce Willis), chirurgien urgentiste, mène une existence paisible et privilégiée avec sa famille dans les quartiers huppés de Chicago… jusqu’au jour où tout s’effondre. Sa femme est brutalement assassinée lors d’un cambriolage qui dégénère, et sa fille de 18 ans sombre dans le coma. Confronté à la lenteur de l’enquête, il décide alors de se lancer lui-même dans une traque impitoyable.

Avec : Bruce Willis ( Paul Kersey), Vincent D’Onofrio (Frank Kersey), Elisabeth Shue (Lucy Kersey), Camila Morrone (Jordan Kersey)



Le saviez-vous ?

– « Death Wish » n’est autre que le remake du film « Un justicier dans la ville » porté à l’époque par Charles Bronson. Il est adapté du roman éponyme de Brian Garfield.

– Plusieurs réalisateurs ont été pressentis pour réaliser ce film comme Joe Carnahan, Gerardo Naranjo ou bien encore Sidney Lumet). Mais c’est finalement Eli Roth qui a hérité du « bébé ».

– Du côté du casting aussi cela a pas mal bougé. Ont d’abord été pressentis pour le rôle principal : Liam Neeson, Frank Grillo, Russell Crowe, Benicio Del Toro, Matt Damon, Will Smith et même Brad Pitt. Mais au final, le rôle a été attribué à Bruce Willis.

La bande-annonce de votre film

« Death Wish », un film à découvrir ce soir sur TF1 dans le cadre de « Ciné Dimanche ».