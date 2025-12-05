Audiences 4 décembre 2025 : « Dans l’ombre des dunes » leader devant « Le Daron »

Audiences 4 décembre 2025 – Même en rediffusion, c’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences jeudi soir avec la rediffusion du téléfilm « Dans l’ombre des dunes », qui a réuni 3,02 millions de téléspectateurs pour 17,2% pda.


C’est devant TF1 avec un épisode inédit de la saison 2 de la série « Le Daron », qui a convaincu 2,14 millions de téléspectateurs pour 11,5% de pda. La série baisse encore et se retrouve à sa plus faible audience.

Audiences 4 décembre 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec la seconde demi-finale de la saison du « Meilleur pâtissier », qui a captivé 1,74 million de téléspectateurs pour 9,3% de pda.

France 2 suit un numéro inédit du magazine « Cash Investigation », qui a rassemblé 1,69 million de téléspectateurs pour 10,1% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

