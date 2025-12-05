Coupe du Monde 2026 : le tirage au sort de la phase de groupes à suivre en direct ce soir sur M6



Publicité





C’est l’un des moments les plus attendus avant chaque Coupe du Monde : le tirage au sort de la phase de groupes. Ce soir, dès 18h, M6 proposera de vivre en direct ce rendez-vous planétaire qui marquera officiellement le lancement de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique.











Publicité





Depuis le prestigieux Kennedy Center de Washington, le monde du football retiendra son souffle au moment de la révélation des différentes poules. Un cadre exceptionnel pour un événement tout aussi spectaculaire, qui donnera un premier aperçu des chocs, promesses et surprises qui rythmeront la compétition.

Pour accompagner les téléspectateurs au fil de ce tirage au sort capital, M6 a réuni un quatuor de présentateurs et spécialistes : Ophélie Meunier, Xavier Domergue, Smaïl Bouabdellah, et Julien Hababou. Ils guideront le public dans la compréhension des enjeux, analyseront la composition des groupes et décrypteront les chances des plus grandes nations.

L’équipe de France au centre de l’attention

Publicité





Évidemment, l’équipe de France sera scrutée de près. Après son parcours lors des précédentes éditions, les Bleus espèrent hériter d’un groupe à leur portée pour entamer sereinement leur quête mondiale. Le tirage permettra de connaître leurs futurs adversaires, d’anticiper les éventuels chocs et de mesurer le niveau de concurrence. Supporters comme observateurs attendent avec impatience de découvrir le premier obstacle sur la route des Tricolores.

Un premier frisson avant le Mondial

Avec un format élargi et une compétition qui s’annonce d’ores et déjà historique, ce tirage au sort constitue le premier grand frisson du Mondial 2026. Qui héritera du “groupe de la mort” ? Quels seront les adversaires de l’Équipe de France ? Réponses ce soir.

Rendez-vous à 18h sur M6 pour vivre ce moment clé et débuter, ensemble, la route vers la plus grande compétition de football au monde.