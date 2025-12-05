James Van Der Beek atteint d’un cancer, il met en vente des objets cultes de « Dawson’s Creek » pour financer son traitement



L’acteur américain James Van Der Beek, célèbre pour avoir incarné Dawson Leery dans la série culte « Dawson’s Creek » de 1998 à 2003, se bat depuis plusieurs mois contre un cancer colorectal de stade 3. Confronté au coût élevé des traitements, il a choisi de mettre aux enchères, via la maison spécialisée Propstore, plusieurs objets emblématiques de sa carrière. La vente se déroule du 5 au 7 décembre 2025.











« J’ai conservé ces trésors pendant des années, attendant le bon moment pour les partager… Avec tout ce qui s’est passé récemment, il est clair que ce moment est arrivé. » a déclaré l’acteur âgé de 48 ans et papa de six enfants.

Parmi les lots proposés, plusieurs rappellent des scènes marquantes de « Dawson’s Creek » ou de sa filmographie. Ainsi, le collier offert par Dawson à Joe lors du bal de promo dans la série culte, sans doute la pièce la plus convoitée, pourrait changer de mains pour un montant estimé entre 22 000 à 45 000 euros.

Pour les fans, ces objets représentent des morceaux d’histoire, des souvenirs d’une époque marquante. Mais pour l’acteur, ils prennent un poids très concret : celui de financer un traitement contre le cancer. Toutes les recettes de la vente iront à la couverture des frais médicaux de l’acteur.



Ce geste met en lumière la dure réalité de ceux qui, même après avoir connu la célébrité, peuvent se retrouver fragilisés face aux coûts liés aux soins — particulièrement aux États-Unis. Au-delà de la vente, James Van Der Beek n’oublie pas le message qu’il souhaite passer : l’importance du dépistage. Face à un cancer colorectal, le dépistage précoce peut faire la différence.