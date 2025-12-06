Audiences 5 décembre 2025 : « Astrid et Raphaëlle » toujours devant la Star Academy

Audiences 5 décembre 2025 – C’est France 2 est encore une fois arrivé en tête des audiences vendredi soir avec un épisode inédit de « Astrid, Raphaëlle », qui a captivé 4,06 millions de téléspectateurs pour 21,2% de pda.


C’est devant TF1 avec le 8ème prime de la nouvelle saison de la Star Academy, qui a réuni 2,97 millions de téléspectateurs pour 16,1%.

Audiences 5 décembre 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec le quart de finale de la nouvelle saison de « Pékin Express : la route des glaces », suivi par 1,24 million de téléspectateurs pour 6,5% de pda.

France 3 suit avec sa soirée inédite « Serge Lama, le dernier rappel », qui a intéressé 794.000 téléspectateurs pour 6,3% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

