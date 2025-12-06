Echappées Belles du 6 décembre : direction la Savoie ce soir sur France 5 (sommaire)



Echappées Belles du 6 décembre 2025 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd'hui, un inédit direction la Savoie et une rediffusion.





Echappées Belles du 6 décembre 2025, à 21h – « Savoie, tout le monde à la montagne ! » (inédit)

Situées au cœur des Alpes françaises, les vallées de Courchevel, Méribel et Val Thorens se sont imposées, depuis la création de leurs stations de ski, comme une destination de référence pour les amateurs de sports d’hiver.

Chaque année, près de 6 millions de visiteurs s’y pressent. Ce tourisme de montagne contribue largement au rayonnement international de la France, d’autant qu’une grande majorité de cette fréquentation est étrangère. À Val Thorens comme à Courchevel, environ 70 % des vacanciers viennent d’autres pays (Belgique, Pays-Bas, Brésil, Danemark, etc.), et à Courchevel, un tiers de la clientèle est britannique. Si ces vallées partagent un territoire et une histoire commune, elles offrent bien plus que de simples domaines skiables. Au fil des flux touristiques internationaux, une véritable culture propre s’est façonnée dans la région.



Aux traditions ancestrales se mêlent désormais de nombreuses influences venues d’ailleurs. Ce brassage attire chaque année de nombreux saisonniers, dont certains choisissent même de s’y installer durablement.

Pour les habitants, ces échanges représentent également une formidable richesse : au-delà de l’activité économique générée par les visiteurs du monde entier, les natifs développent des compétences variées – technologies de pointe, maîtrise des langues, services spécialisés… Ils doivent exceller dans de nombreux domaines. Une raison supplémentaire d’explorer la beauté exceptionnelle de ces montagnes qui les ont vus grandir.

Echappées Belles du 6 décembre à 22h35 – « La Riviera italienne en train » (rediffusion)

Coincée entre les Alpes et la Méditerranée, la Ligurie a toujours dû s’adapter à un territoire aussi magnifique que difficile d’accès. Cette région se distingue par ses cultures en terrasses accrochées à des falaises abruptes, son littoral paradisiaque et ses routes sinueuses. Même le train italien a dû renoncer à l’idée de lignes à grande vitesse, offrant ainsi aux voyageurs plus de temps pour contempler le paysage.

C’est au cœur du parc naturel des Cinque Terre, un site entièrement modelé par la main de l’homme, qu’Ismaël Khelifa entame son périple.