C à vous du 19 décembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

C à vous du 19 décembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Crise agricole, prix élevés, clientèle en baisse : les restaurateurs se mobilisent. On en parle avec Laurent Mariotte, journaliste culinaire et Alain Fontaine, président de l’Association Française des Maîtres Restaurateurs (AFMR)

🔵 Mort du petit Emile : l’expertise du crâne révèle une lésion liée à un coup volontaire. Damien Delseny, chef du service police/justice du Parisien-Aujourd’hui en France, nous livre ses informations.



🔵 Dans la suite de C à Vous :

✨ Inoxtag pour son Manga tome 2 : « Instinct » disponible chez Michel Lafont

✨ Dominique Farrugia, Pierre Lescure et pour son émission “Beau geste”, Jean-Luc Azoulay et Jackie

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 19 décembre 2025 à 19h sur France 5.