La meilleure boulangerie de France du 19 décembre : le sommaire, qui va gagner et représenter l’Ile de France ?



Publicité





La meilleure boulangerie de France du 19 décembre 2025 – Ce mercredi soir, Noëmie Honiat, Bruno Cormerais, et Danny Khezzar vous donnent rendez-vous sur M6 pour la suite de la saison 13 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Le jury termine son tour d’Île-de-France et découvre quatre nouvelles boulangeries.





Deux émissions d’affilée exceptionnellement à voir dès 17h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+







Publicité





La meilleure boulangerie de France du 19 décembre 2025 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette 6ème semaine de la saison, le jury est en Île-de-France.

🔵 Lundi, c’est la boulangerie de Donatien et Axel dans les Yvelines qui a remporté la victoire avec la magnifique moyenne de 9,3/10 (9,5/10 pour la première impression, 9/10 pour le produit fétiche, 9,5/10 pour le pain signature, et 9,3/10 pour le défi du jury).



Publicité





🔵 Mardi, c’est la boulangerie de Suzanne dans les Hauts-de-Seine qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8,9/10 (8,5/10 pour la première impression, 9/10 pour le produit fétiche, 8,5/10 pour le pain signature, et 9,7/10 pour le défi du jury).

🔵 Jeudi, c’est la boulangerie de Miléna et Anthony dans les Yvelines qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8,9/10 (8,5/10 pour la première impression, 9/10 pour le produit fétiche, 9/10 pour le pain signature, et 9/10 pour le défi du jury).

🔵 Ce vendredi soir, deux émission au programme. Dans la première, le jury prendra la direction du Val d’Oise pour rencontrer deux nouveaux artisans boulangers. Dans la seconde, place aux dernières boulangeries d’Ile de France et le jury désignera le gagnant de la semaine !

En fin d’émission, le jury sacrera le meilleur boulanger de la semaine qui aura le privilège de représenter l’Île-de-France pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la saison

La Meilleure Boulangerie de France reprend la route pour une nouvelle tournée à travers toutes les régions de l’Hexagone. Cette escapade gourmande, qui met en lumière les plus belles boulangeries du pays, sera aussi l’occasion de célébrer le terroir, les artisans locaux et la richesse du patrimoine culturel français. Pour cette saison, la cheffe pâtissière Chiara Serpaggi intègre le jury aux côtés de Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran. L’équipe pourra également compter, de manière ponctuelle, sur la participation du chef Danny Khezzar, venu partager cette aventure exceptionnelle.