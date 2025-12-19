Star Academy du 19 décembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du vendredi 19 décembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de jeudi des académiciens. Elle commence avec le cours de sport de Ladji et Mélissa décide de ne pas y aller pour se reposer…











Publicité





Surprise : il s’agit d’un cours d’escrime ! Les élèves s’affrontent en binômes de duels.

Après le sport, place à un cours particulier de chant pour Léa et Bastiaan avec Sofia. Elle prend ensuite Ambre et Jeanne pour les faire travailler.

Anouk rejoint Jonathan et ses danseurs en salle de danse pour son tableau carte blanche sur « Cry me a river » de Justin Timberlake. Elle apprend sa chorégraphie.



Publicité





Sofia prend Victor et Théo en coaching. Sofia dit à Théo qu’elle le sent triste, elle lui demande s’il est toujours content d’être là… Il lui dit que oui, Sofia veut revoir son côté lumineux du début.

Sofia poursuit avec Sarah et Mélissa. Et Anouk termine ses répétitions avec Jonathan, qui la félicite.

Sonnerie du calendrier de l’avent pendant le repas des élèves. Ils découvrent des tee-shirts à l’effigie des profs et de Wendy ! Ils se font ensuite une soirée imitation.

A LIRE AUSSI : Star Academy estimations : Victor en hausse, Bastiaan et Sarah en baisse, Ambre écrasante (SONDAGE)

Star Academy, le replay de la quotidienne du 19 décembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.