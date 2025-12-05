Ici tout commence du 5 décembre : Ninon sous le choc, elle découvre la vérité ! (résumé + vidéo épisode 1321 en avance)



Ici tout commence du 5 décembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1321 – Pénélope n'a pas eu le courage de parler à Ninon hier dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Mais ce soir, poussée par Gary, Ninon va découvrir elle-même la vérité !





Ici tout commence du 5 décembre – résumé de l’épisode 1321

À la coloc, Ninon surprend Pénélope en train de ranger sa boîte à souvenirs, mais ne remarque pas la clé qu’elle cache. Elle veut surtout comprendre pourquoi Pénélope s’est défilée la veille. Pénélope lui annonce qu’elle quittera l’Institut après les examens, assurant que ce n’est pas lié à elle.

À l’Institut, Pénélope rassure ses parents : elle ne révélera rien à Ninon. Gary surprend leur échange. Plus tard, après la présentation de leur menu (noté 16/20), Olivia propose à Pénélope un poste au Résonance, mais celle-ci refuse : elle compte quitter Calvières. Ninon est bouleversée.



En pleurs, Ninon avoue à Gary qu’elle pense être responsable. Lui, ayant entendu la discussion entre Pénélope et ses parents, la conforte dans l’idée qu’on lui cache quelque chose. Ninon vole alors la clé et ouvre la boîte : elle découvre que Pénélope était enceinte avant sa naissance…

César remercie Coline avec un bouquet de bonbons. Elle lui propose d’être commis pour son projet de menu de Noël, mais Gaspard refuse, vexant César. Coline tente de réparer les choses. Puis, incapable d’écrire à Amaury, elle laisse Gaspard rédiger le message pour elle.

À l’hôtel Jourdain, Andréa propose à Ismaël de l’aider pour le mariage de Carla et Bérénice, mais il refuse. Il confie à Léonard qu’il n’est pas prêt à lui pardonner et souhaite lui présenter ses parents. Tom, qui a tout entendu, s’en sert pour se rapprocher de Bianca et lui parle des présentations prévues, ce qui l’énerve… En voyant Léonard et Ismaël ensemble, Bianca réalise qu’elle souffre toujours. Jim lui confie sa propre rupture. Elle affirme être prête à « passer la seconde »… vers la vengeance ?

Ici tout commence du 5 décembre 2025 – extrait vidéo

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.