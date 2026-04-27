Tennis Madrid : Atmane / Zverev en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Tennis Madrid ATP – le match Atmane / Zverev en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce lundi soir. Le français Térence Atmane affronte l’allemand Alexander Zverev en 16ème de finale du Masters 1000 de Madrid.





Un match à suivre ce soir à partir de 20h sur Eurosport.







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Le troisième tour du Masters 1000 de Madrid propose ce soir un duel intéressant entre Terence Atmane et Alexander Zverev. Programmé en soirée, ce match oppose le Français, 47e mondial, à l’un des cadors du circuit, actuel numéro 3 mondial et double vainqueur du tournoi madrilène. Atmane réalise un très beau parcours pour sa première participation, avec notamment une victoire marquante contre Ugo Humbert, malgré des conditions physiques compliquées.

Sur le plan sportif, Zverev part logiquement favori grâce à son expérience et sa régularité au plus haut niveau, lui qui reste sur plusieurs bonnes performances récentes et s’appuie sur un service très solide . Mais Atmane, en pleine confiance et performant depuis le début du tournoi, semble capable de poser des problèmes au favori s’il parvient à maintenir son intensité. Ce duel entre un outsider en pleine réussite et un prétendant au titre pourrait ainsi offrir une opposition plus accrochée que prévu.



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ATP Madrid le match Atmane / Zverev en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 20h.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Atmane / Zverev, 16ème de finale du tournoi de tennis de Madrid, un match à suivre ce soir sur Eurosport.