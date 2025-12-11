Demain Nous Appartient du 11 décembre : Jack et Lizzie rencontrent leur père, Bart face à Philippine (résumé + vidéo épisode 2093 en avance)



Demain nous appartient du 11 décembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 2093 de DNA – Jack et Lizzie vont finalement rencontrer leur père ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Et Bart va obtenir la réponse de Philippine pour sa proposition d'association.





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 11 décembre 2025 – résumé de l’épisode 2093

Audrey s’oppose d’abord à ce que Jack et Lizzie revoient leur père Clément, rappelant qu’il les a abandonnés pour partir en Thaïlande. Mais elle regrette sa réaction, s’excuse et leur envoie finalement son numéro. Jack est curieux de le connaître, tandis que Lizzie reste méfiante. Lors de leur rencontre au parc, Clément explique qu’il avait peur de les approcher et souhaite rattraper le temps perdu. Jack est prêt à lui laisser une chance, contrairement à Lizzie, très blessée, qui le trouve égoïste. Le soir, elle avoue à Audrey qu’à ses yeux, Clément n’existe plus.

De son côté, Jordan confie à Judith qu’il est jaloux des jumeaux, car il est le seul de la fratrie à ne pas connaître son père.



Bart s’inquiète de ne pas avoir de nouvelles de Philippine après son offre. Finalement, elle accepte, à condition que Victor ne soit au courant de rien avant la signature. Bart célèbre la nouvelle avec Erica.

Adam, malgré son manque d’enthousiasme, accompagne Soizic et Gloria faire du roller. Courbaturé le soir, il doit rattraper son travail, mais son grand-père l’encourage en soulignant que les deux femmes s’entendent désormais bien.

VIDÉO Demain nous appartient du 11 décembre – extrait de l’épisode

