Les 12 coups de midi du 11 décembre : Cyprien ne brille plus, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

Par /

Publicité

Les 12 coups de midi du 11 décembre 2025, 84ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce jeudi midi dans le jeu de TF1 « Les 12 coups de midi ». Mais le Maître de Midi ne brille, il s’est encore trompé sur deux questions du Coup de Maître, remportant 300 euros à partager avec un téléspectateur.


Les 12 coups de midi du 11 décembre : Cyprien ne brille plus, nouvel indice sur l'étoile mystérieuse
Capture TF1


Publicité

Les 12 coups de midi du 11 décembre, un appareil photos sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait monter sa cagnotte au total de 363.704 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a un nouvel indice : un appareil photos. Il s’ajoute aux précédents : Monte-Carlo en photo de fond, un chat noir, un cygne, et un chapeau. Et Jean-Luc Reichmann a révélé avoir deviné qui se cachait derrière ces indices !

Rappelons que derrière cette étoile, il s’agit de Grace Kelly : actrice devenue princesse de Monaco, elle a joué dans « La main au collet » d’Alfred Hitchcock dans lequel un cambrioleur est surnommé « Le Chat », et le cygne fait référence au film du même nom dans lequel elle a joué.

Noms déjà proposés : Scarlett Johansson, Angèle, Lionel Messi, Marion Cotillard, Charles Lecerc


Publicité

A LIRE AUSSI : EXCLU Les 12 Coups de Midi : Cyprien va découvrir l’étoile mystérieuse cette semaine !

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 11 décembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+

A LIRE AUSSI
Audiences 10 décembre 2025 : « Will Trent » leader devant « Des racines et des ailes »
Audiences 10 décembre 2025 : « Will Trent » leader devant « Des racines et des ailes »
« Le Daron » du 11 décembre 2025 : le final de la saison 2 ce soir sur TF1
« Le Daron » du 11 décembre 2025 : le final de la saison 2 ce soir sur TF1
N’oubliez pas les paroles du 10 décembre : Raphaël démarre fort !
N'oubliez pas les paroles du 10 décembre : Raphaël démarre fort !
« L’étincelle de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 10 décembre sur TF1 (histoire, interprètes)
« L'étincelle de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 10 décembre sur TF1 (histoire, interprètes)


Publicité


Retour en haut