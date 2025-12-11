Les 12 coups de midi du 11 décembre : Cyprien ne brille plus, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse



Les 12 coups de midi du 11 décembre 2025, 84ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce jeudi midi dans le jeu de TF1 « Les 12 coups de midi ». Mais le Maître de Midi ne brille, il s’est encore trompé sur deux questions du Coup de Maître, remportant 300 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 11 décembre, un appareil photos sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait monter sa cagnotte au total de 363.704 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a un nouvel indice : un appareil photos. Il s’ajoute aux précédents : Monte-Carlo en photo de fond, un chat noir, un cygne, et un chapeau. Et Jean-Luc Reichmann a révélé avoir deviné qui se cachait derrière ces indices !

Rappelons que derrière cette étoile, il s’agit de Grace Kelly : actrice devenue princesse de Monaco, elle a joué dans « La main au collet » d’Alfred Hitchcock dans lequel un cambrioleur est surnommé « Le Chat », et le cygne fait référence au film du même nom dans lequel elle a joué.

Noms déjà proposés : Scarlett Johansson, Angèle, Lionel Messi, Marion Cotillard, Charles Lecerc



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 11 décembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+