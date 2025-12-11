Plus Belle La Vie du 11 décembre 2025 : Chloé menace Charles, Idriss fait une découverte choc (résumé + extrait vidéo épisode 483 en avance)



Plus belle la vie du 11 décembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 483 de PBLV – C’est un terrible drame qui vous attend ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle ». Après que Chloé ait menacé Charles, ce dernier est retrouvé mort chez lui par Idriss…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 11 décembre 2025 – résumé de l’épisode 483

Au Mistral, Chloé confie à Baptiste et Luna qu’elle se bat depuis un an pour récupérer Elena et craint que Yann obtienne la garde. Luna lui rappelle qu’en France un père peut reconnaître un enfant n’importe quand et lui demande si elle a conservé des preuves de quand il l’a abandonnée enceinte, ce qui n’est pas le cas. Chloé panique, mais Luna promet de l’aider en parlant à Armand.

Au commissariat, Géraldine signale à Idriss le vol d’une bague de grande valeur appartenant à son oncle joaillier. Un bijoutier l’a contactée car on a tenté de lui vendre le bijou avec la carte d’identité d’un certain Baptiste. Idriss propose une visite chez l’oncle, mais Géraldine demande d’attendre le soir afin qu’il se remette de ses émotions.



Dans la rue, Chloé affronte Yann. Il affirme vouloir reconnaître Elena et l’accuse d’avoir provoqué la fausse couche de Géraldine. Quand Chloé l’accuse d’avoir menti sur sa grossesse, Yann avoue qu’avoir un enfant était la condition de Duvivier pour avoir la joaillerie. Elle l’accuse de vouloir utiliser Elena par ambition et promet qu’elle se battra pour sa fille.

Au Mistral, Chloé apprend que Duvivier veut la voir. Charles arrive et lui dit que Yann va bien s’occuper d’Elena, il veut offrir une famille stable à l’enfant. Il propose qu’elle la voie « de temps en temps » et il lui versera une pension. Chloé explose, elle refuse son argent et le menace de mort avant de partir, oubliant son téléphone sur la table…

En fin de journée, Gabriel et Thomas s’inquiètent : Baptiste a une heure de retard pour récupérer Mathis et ne répond pas au téléphone. Gabriel part vérifier chez eux… Au même moment, chez Duvivier, Idriss trouve la porte entrouverte. Il entre… et découvre Charles mort au sol.

À la résidence, Nisma prépare un Secret Santa pour Yolande. Apolline s’inquiète pour sa santé, mais Nisma refuse de consulter un médecin et s’emporte. Plus tard, Apolline parle à Yolande, elle culpabilise : Nisma s’investit dans dix associations, au point de s’épuiser. Au Pavillon des Fleurs, Nisma travaille encore ; Apolline lui apporte un smoothie et lui explique qu’elle s’oublie derrière les autres.

À la résidence, Nisma découvre que Steve et Yolande ont pris le relais pour l’organisation de Noël. Yolande lui donne envie en lui parlant de ses voyages ; Nisma avoue rêver d’en faire autant.

Au Mistral, Zoé cherche à avoir des nouvelles de Louis. Elle demande à Ariane de l’aider à avoir l’autorisation d’aller le voir à l’hôpital. Elle lui explique que c’est impossible mais elle a une idée… Plus tard, à l’hôpital, Louis regarde un message vidéo envoyé par Zoé, Ariane et Djawad. Très ému, il confie à Barbara qu’il a eu peur de les perdre lorsqu’il a cru mourir. Elle le rassure.

VIDÉO Plus belle la vie du 11 décembre 2025 – extrait vidéo

