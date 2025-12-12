Demain Nous Appartient spoiler : Clément se confie à Jack et Lizzie (vidéo épisode du 16 décembre)

Demain nous appartient spoiler – Clément Dumas, le père de Jack et Lizzie, a débarqué à Sète cette semaine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Et si dans un premier temps Lizzie n’avait pas envie d’apprendre à le connaitre, elle va finalement changer d’avis et dans quelques jours, Clément va se confier à ses enfants…


Demain Nous Appartient spoiler : Clément se confie à Jack et Lizzie (vidéo épisode du 16 décembre)
Lizzie et Jack profitent enfin de moments retrouvés avec leur père ! Récemment revenu dans leur vie, Clément Dumas leur fait découvrir l’une de ses passions : la pêche. Une occasion parfaite pour lui confier quelques secrets sur sa mystérieuse existence en Thaïlande, vécue aux côtés de son meilleur ami, Théophile…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2096 du 16 décembre 2025 : Clément se rapproche de Jack et Lizzie

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.


Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.

