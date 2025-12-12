Quotidien du 12 décembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Quotidien du 12 décembre 2025, les invités – Ce vendredi soir et pour bien finir la semaine, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 12 décembre 2025

➡️ Florent Pagny, son album « Grandeur nature » est déjà disponible et il part en tournée dans toute la France

