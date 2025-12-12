Star Academy estimations : Anouk et Victor loin devant, c’est très serré ! (SONDAGE)



Star Academy 2025 estimations nominations sondage – À seulement 24 heures du prime décisif qui déterminera quels élèves participeront à la tournée de la Star Academy, les dernières estimations de notre sondage montrent une dynamique toujours mouvante et un suspense intact, notamment pour les places les plus menacées.











En tête, Anouk conserve son avance avec 26,14% des votes, confirmant un soutien solide qui ne se dément pas au fil des heures. Juste derrière, Victor reste fermement accroché à la deuxième position avec 21,86%, un score qui lui assure pour le moment une qualification tranquille.

La bataille du milieu de tableau reste particulièrement intéressante. Théo atteint désormais 12,93%, très légèrement devant Léa, qui recueille 12,54%. Tous deux semblent bien positionnés pour retrouver le château après le prime, même si leurs scores restent proches et susceptibles d’évoluer rapidement.

Plus bas, la tension monte encore davantage. Mélissa remonte à 10,02%, un score qui lui permet pour l’instant d’être parmi les six élèves sauvés. Elle devance Jeanne, créditée de 9,43%, et qui reste elle aussi en zone de qualification provisoire. En revanche, Léo, avec 7,08%, demeure dernier dans ces estimations et serait donc éliminé si le vote s’arrêtait là.



Cependant, rien n’est joué : les écarts entre Mélissa, Jeanne et Léo restent suffisamment faibles pour qu’un basculement se produise à tout moment. À moins d’une journée du verdict final, chaque vote compte et peut changer le destin des académiciens encore en danger.

Demain soir, le public tranchera définitivement et désignera les six élèves qui monteront sur scène pour la tournée aux côtés d’Ambre, Sarah et Bastiaan. La dernière ligne droite s’annonce particulièrement intense.

Qui doit continuer l’aventure et participer à la tournée ? Qui doit partir ? A vous de décider qui vous voulez voir rester en votant pour votre élève préféré, et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage. Evidemment notre sondage n’a qu’un titre informatif, seuls vos votes comptes !

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.