Prodiges : qui sont les finalistes ? (résumé + replay 25 décembre 2025)

Prodiges du 25 décembre 2025 – France 2 diffusait ce soir la deuxième demi-finale de Prodiges 2025. Qui sont les finalistes de cette saison de Prodiges ? On vous dit tout !





Pour cette saison 12, Faustine Bollaert était ce soir aux côtés d’un jury d’exception : la chorégraphe et danseuse étoile Marie-Claude Pietragalla, le célèbre violoncelliste Gautier Capuçon et Julie Fuchs, la soprano aux trois Victoires de la musique classique.







Prodiges 2025 : et les finalistes de la saison 12 sont…

Se sont qualifiés ce soir lors de la deuxième demi-finale :

– instrument : Xiaorao (10 ans, violon) et Maya (6 ans, piano)

– chant : Thalia (16 ans) et Mina (16 ans),

– danse : Tylan (14 ans) et Timéa (14 ans)



Ils rejoignent les autres finalistes qualifiés lors de la première demi-finale la semaine dernière :

– instrument : Francesco (12 ans, clarinette) et Lyam (15 ans, violoncelle)

– chant : Lola (16 ans) et Nelson (14 ans)

– danse : Lily-Rose (15 ans) et César (15 ans)

Rendez-vous la semaine prochaine, le jeudi 1er janvier 2025, pour la grande finale de Prodiges. Et si vous avez manqué cette seconde demi-finale de Prodiges, elle sera très vite dispo en replay gratuit sur FRANCE.TV.