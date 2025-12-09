La France a un incroyable talent : la demi-finale ce soir sur M6 (9 décembre)



Ce mardi soir sur M6, Karine Le Marchand vous donne rendez-vous pour la suite de la saison 20 de La France a un incroyable talent. Au programme, la demi-finale avec Éric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James et Sugar Sammy.





A découvrir à partir de 21h10 sur M6, mais aussi en replay sur M6+.







La France a un incroyable talent du 9 décembre 2025 – présentation de la demi-finale

Après plusieurs semaines d’auditions spectaculaires et des quarts de finale riches en émotions, les artistes encore en compétition jouent leur va-tout avant la grande finale. Leur mission : convaincre une dernière fois le jury pour décrocher l’une des neuf places en jeu.

Cinq talents ont déjà obtenu leur précieux sésame grâce au Golden Buzzer, qui les a propulsés directement en demi-finale. Vous découvrirez également le choix surprise d’Hélène Ségara ! Face à ces favoris, dix autres artistes, qualifiés lors des quarts de finale, comptent bien créer la sensation et tenter, eux aussi, de rejoindre la finale.



Les 15 demi-finalistes sont : Airfootworks, Duo Emyo, Magiclab by Cain & Céline, Dagim Ayten, Clément Blouin, Herwan Legaillard, Jonio, Bilak Brothers, Docteur Mozz, Antoine Delie, Tataki, Messoudi Brothers, Eden Choi, Thomas Rochelet, et PV.

Tous les candidats vont se surpasser pour marquer les esprits et atteindre l’ultime étape de l’aventure. Une demi-finale intense vous attend !

