« Harry Potter et les reliques de la mort – partie 2 » : votre film ce soir sur TF1 (9 décembre 2025)

« Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2 » est au programme TV de votre mardi 9 décembre 2025. Clap de fin pour la saga Harry Potter ce mardi soir sur TF1. Le combat final va commencer : pour sauver le monde, Harry Potter doit affronter Lord Voldemort dans un combat épique où un seul d’entre eux survivra… Hermione et Ron seront plus que jamais aux côtés du sorcier le plus célèbre du monde pour affronter cette dernière épreuve !





À voir ou à revoir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo via la fonction direct de TF1+.







« Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2 » : histoire, synopsis

Dans ce dernier chapitre de la saga Harry Potter, l’affrontement décisif entre le bien et le mal atteint son paroxysme. Harry, Ron et Hermione ont réussi à détruire l’un des horcruxes — ces objets renfermant une fraction de l’âme de Voldemort — et ont saisi le rôle crucial des Reliques de la Mort. Pour vaincre définitivement le mage noir, ils partent à la recherche des horcruxes restants.

Pendant ce temps, Voldemort, désormais en possession de l’invincible Baguette de Sureau, s’apprête à lancer son attaque contre Poudlard. L’affrontement final est inévitable, et tous n’en sortiront pas indemnes. L’issue de cette guerre impitoyable bouleversera à jamais le monde des sorciers…



Le casting

Avec : Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley), Emma Watson (Hermione Granger), Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Michael Gambon (Albus Dumbledore), Alan Rickman (Severus Rogue), Maggie Smith (Minerva McGonagall), Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Tom Felton (Drago Malefoy), Jim Broadbent (Horace Slughorn), Bonnie Wright (Ginnie Weasley), Evanna Lynch (Luna Lovegood)

Le saviez-vous ?

– Ce dernier film est le plus gros succès commercial de la franchise avec 1.34 milliard de dollars de recettes à travers le monde. En France il a attiré 6.51 millions de spectateurs en salles. Notez qu’il atteint la barre du milliard en seulement 19 jours.

VIDÉO la bande-annonce

« Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2 » c’est ce soir dès 21h10 sur TF1 et TF1+.