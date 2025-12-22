La meilleure boulangerie de France du 22 décembre : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?



La meilleure boulangerie de France du 22 décembre 2025 – Bruno Cormerais, Chiara Serpaggi et Michel Sarran vous donnent rendez-vous ce soir sur M6 pour la suite de la saison 13 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Pour cette septième semaine de compétition, le jury se rend en Bourgogne.





Une émission à voir dès 18h30 sur M6







La meilleure boulangerie de France du 22 décembre 2025 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette 7ème semaine de la saison, le jury est en Bourgogne.

🔵 Lundi, direction la Bourgogne, à la rencontre des deux premières boulangeries de la semaine. Ces artisans vont s’affronter, et le meilleur d’entre eux décro­chera sa place pour la grande délibération finale de vendredi !



VIDÉO la bande-annonce de la semaine

En fin de semaine, le meilleur d’entre eux aura le privilège de représenter l’Île-de-France pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la saison

La Meilleure Boulangerie de France repart pour un nouveau périple à la découverte des régions françaises. Cette aventure gourmande mettra une nouvelle fois à l’honneur les boulangeries d’exception, tout en célébrant le terroir, le savoir-faire des artisans et la richesse du patrimoine culinaire de l’Hexagone. Cette saison, la cheffe pâtissière Chiara Serpaggi rejoint le jury, composé de Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran. L’équipe sera également renforcée ponctuellement par le chef Danny Khezzar, invité à prendre part à cette expérience unique.