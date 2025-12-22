Ici Tout Commence spoiler : Loup face à une incroyable surprise (vidéo épisode du 24 décembre)



Ici tout commence spoiler – C’est une énorme surprise qui attend Loup dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Pour Noël, Joséphine va réussir une surprise de folie : elle a fait venir Thaïs, sa petite soeur !











A l’institut, Loup est en cuisine quand Thaïs débarque. Il est sous le choc et ne comprend pas comment c’est possible… Thaïs avoue que c’est grâce à Joséphine, qui a tout organisé. Elle a pris son numéro dans son téléphone et ensuite, sa famille d’accueil a appelé la sienne et ça n’a pas posé de problème…

Loup ne trouve pas les mots pour remercier Joséphine. Celle-ci explique qu’ils vont passer le réveillon de Noël ensemble car Joachim et Clotilde l’ont invitée. Un Noël qui s’annonce magique pour Loup, avec sa nouvelle famille de coeur et sa petite soeur à ses côtés !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1335 du 24 décembre 2025 : la petite soeur de Loup débarque

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

