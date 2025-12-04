Le Meilleur Pâtissier du 4 décembre : la suite de la demi-finale ce soir sur M6, qui sera éliminé ?



Le Meilleur Pâtissier du 4 décembre 2025 – Ce jeudi soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 14 inédite de son concours culinaire « Le Meilleur Pâtissier ». Au programme, la seconde partie de la demi-finale !





A voir dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur M6+.







Le Meilleur Pâtissier du 4 décembre 2025, présentation de l’épisode 13 « Illusions gourmandes »

C’est déjà la deuxième demi-finale du Meilleur Pâtissier ! Place aux desserts les plus chaleureux et gourmands, ceux qu’on déguste au coin du feu et qui rendent l’hiver infiniment plus doux.

Épreuve du classique revisité : le mont-blanc généreux

Cyril met à l’honneur un dessert mythique : l’irrésistible mont-blanc. Une meringue croquante à l’extérieur, fondante à l’intérieur, une crème aérienne et de délicats vermicelles de crème de marron… À nos demi-finalistes d’en proposer une version revisitée à la hauteur de l’enjeu !



Épreuve technique : la vertigineuse timbale de Gouffé

Mercotte a choisi pour l’une de ses dernières épreuves techniques un monument de pâtisserie : une tour de génoise ultra moelleuse, garnie de couches de mousse au chocolat onctueuse et d’un confit de fraises acidulé. Un dessert aussi spectaculaire que redoutable… et qui pourrait bien déterminer qui accédera à la finale !

Épreuve créative : le doux symbole de la montagne

Pour conclure, les pâtissiers devront nous transporter au cœur des sommets en imaginant un dessert réconfortant inspiré de la montagne. Un défi de taille, d’autant que c’est le grand Pierre Hermé lui-même qui choisira le dernier finaliste de cette 14ᵉ saison !

Le Meilleur Pâtissier du 4 décembre, extrait vidéo

Voici un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir sur M6 !