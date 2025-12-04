« Dans l’ombre des dunes » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (4 décembre)



Le téléfilm « Dans l’ombre des dunes » avec Bruno Salomone est encore une fois en mode rediffusion ce jeudi soir France 3.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou bien en avant-première, puis en replay et streaming vidéo, sur France.TV.







« Dans l’ombre des dunes », l’histoire et le casting

Becker, inspecteur aguerri de la brigade criminelle parisienne, rejoint Julie, son épouse, qui s’est retirée avec leurs enfants dans le village où elle a grandi, niché entre une pinède et l’océan. Lassée de le voir placer son travail avant sa famille, elle a choisi de prendre du recul. Mais la tranquillité des lieux vole en éclats lorsqu’un homicide d’une rare violence y est commis.

Évelyne, la maire du village et belle-mère de Becker, alarmée par la situation, sollicite son aide pour épauler la gendarmerie locale. Becker se retrouve alors face à un cruel dilemme : comment regagner le cœur de Julie tout en replongeant dans les enquêtes dès son arrivée ?



Très vite pourtant, la singularité de l’affaire l’intrigue. Tandis que les morts suspectes se multiplient, il se lance corps et âme dans l’investigation. Becker doit désormais mener de front deux combats : confondre le tueur… et peut-être sauver son mariage.

Le casting

Avec : Bruno Salomone (Becker), Mickaël Lumière (Damien), Ericka Sainte (Julie), Guillaume Faure (Nicolas), François Bureloup (Dufau), Nicole Calfan (Evelyne), Mélanie Robert (Camille), Simon Cuin (Léo), Margot Dufrene (Angèle), Pierre-Marie Mosconi (Laborde), Sébastien Boissavit (Seb), Violaine Barret (Marianne), Elsa Fargue (Mélanie)